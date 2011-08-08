У Луганську клоуни збирали кошти для онкохворих дітей

10:09, 08 серпня 2011
Новини регіонів
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Вдалося зібрати лише 860 грн

Представники громадських організацій, переодягнуті в клоунів, в неділю збирали добродійні кошти для онкохворих дітей на вулицях Луганська.

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами акції «З посмішкою до дітей» виступила група творчої молоді «Діти Роси» і кілька громадських організацій.

За словами представника організаторів Альберта МОРОЗОВА, мінімальний внесок для тих, хто хотів перевтілитися в образ клоуна, становив 60 гривень.

«Частину грошей ми витратили на придбання гриму, але інші поклали до благодійної скриньки. З цією скринькою клоуни ходили центральними вулицями Луганська і збирали кошти для онкохворих дітей, які лежать в онкогематологічному відділенні. Ми хочемо звернути увагу громадськості на проблему онкозахворювань. Показати, що нинішня луганська молодь небайдужа до подібних проблем», - сказав А.МОРОЗОВ.

За підсумками акції, вдалося зібрати 860 гривень 10 копійок. Всі вони будуть передані до обласного добродійного фонду «Дорога Життя».

 

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