Поблизу Києва у Десні потонули двоє дітей

У Київській області поблизу с. Літки Броварського району на річці Десна, за інформацією очевидців, потонули двоє дітей (2003 та 2004 років народження).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до пошукових робіт залучено підрозділи оперативно-рятувальної служби Броварського району, плавзасоби та працівники водолазно-рятувальної станції, групу водолазів ДП „Мобільний рятувальний центр”.

Станом на 7 год. 6 серпня доля дітей залишається невідомою, пошуки тривають.

Планується додаткове залучення групи водолазів 1-го спеціального регіонального центру швидкого реагування МНС.

Координацію пошукових робіт здійснює оперативна група Головного управління МНС в Київській області.