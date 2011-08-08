4-річний хлопчик задушився дверною мотузкою
12:10, 08 серпня 2011Новини регіонів
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Трагедія на Вінниччині
У с. Василівка Чечельницького району Вінницької області 4-річний хлопчик загинув внаслідок удушення дверною мотузкою.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області, хлопчик вибігав із вхідних дверей будинку та зачепився шиєю за мотузку, яка служила фіксатором неповного відкривання дверей, і загинув внаслідок асфіксії.
Тіло онука без ознак життя виявила бабуся. Лікарі швидкої допомоги Чечельницької центральної районної лікарні констатували смерть дитини.
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