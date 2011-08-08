У Черкасах психічно хворий юнак підпалив квартиру

У Черкасах вчора близько 21.40 психічно хворий юнак підпалив квартиру, після чого забарикадував до неї вхід.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Черкаській області, 20-річний онук домогосподарки, перебуваючи у , вигнав із квартири своїх родичів, після чого підпалив усі три кімнати. Аби перешкодити діям пожежних, які прибули на місце виклику, на вході до квартири з меблів він створив справжню барикаду.

Інформація про пожежу до оперативно-диспетчерської служби МНС надійшла із запізненням. Тому, коли на місце події прибули перші пожежні підрозділи, квартира на п`ятому поверсі була повністю охоплена вогнем, а люди з вищерозташованих квартир опинилися у вогняній пастці. Аби потрапити в охоплені вогнем приміщення, пожежним довелось залучати автомобільну і штурмові драбини.

Через складність пожежі та велику загрозу життю людям по гарнізону було оголошено підвищений номер виклику. Для порятунку людей на пожежі працювало одразу п`ять спеціальних ланок газодимозахистної служби. Через насадження дерев та відсутність вільного під`їзду до будинку рятувальники не змогли залучити для евакуації людей спеціальну техніку і вимушені були рятувати людей за допомогою драбин.

З небезпечної зони вдалось евакуювати 11 людей, серед яких були 2-річна дівчинка та 5-річний хлопчик.

Винного у підпалі молодика затримано і передано медикам спеціалізованої бригади швидкої допомоги.

Для ліквідації пожежі та евакуації людей було задіяно 8 одиниць пожежних та спеціальних автомобілів.