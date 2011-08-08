Хмельниччина: ухвалено програму щодо забезпечення медкадрами

Депутати Хмельницької обласної ради ухвалили обласну програму забезпечення медичних закладів кадрами на 2011-2015 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на черговій сесії у п’ятницю.

Метою програми є поліпшення кадрового забезпечення лікувально-профілактичних закладів області, зокрема підвищення рівня укомплектованості лікарських посад закладів районної ланки та сільських медичних закладів, а також укомплектування фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів кадрами молодших медичних спеціалістів.

Основними завданнями програми є мотивація медичних кадрів до роботи у закладах сільської місцевості, у тому числі: покращання матеріально-технічної бази сільських лікувально-профілактичних закладів; забезпечення житлом лікарів та молодших медичних спеціалістів, що працюють в закладах районної ланки, у т.ч. сільської місцевості; активна профорієнтаційна робота серед сільської молоді з метою цільового скерування на навчання у вищі медичні навчальні заклади усіх рівнів акредитації.

Запланований обсяг фінансування програми становить 30,8 млн. грн., у тому числі: з обласного бюджету –1,4 млн. грн., з районних (міських) бюджетів – 29,4 млн. грн.

Довідка УНІАН. У лікувально-профілактичних закладах Хмельницької області системи МОЗ України та в закладах підготовки кадрів працює 5056 лікарів та 13149 молодших медичних спеціалістів. Укомплектованість штатних посад лікарів фізичними особами в закладах області становить 81%. У сільських лікарських амбулаторіях укомплектованість - 66,7%, районних лікарнях – 79,1%, дільничних – 75,3%.

Вільними залишаються на кінець 2010 року 398,25 лікарських посад. Крім того, 23,8% працюючих лікарів – люди пенсійного віку.