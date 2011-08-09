Кефір допоможе схуднути

Кефір - унікальний напій. Володіючи всіма корисними властивостями молока, сметани, кисляку та сиру, він є виключно дієтичним продуктом і допомагає скидати зайві кілограми. Пояснюється це кількома причинами. По-перше, кисломолочний напій містить живі бактерії, які стимулюють розвиток власної мікрофлори в шлунково-кишковому тракті. Іншими словами, він допомагає уникнути звичайні при схудненні проблеми з випорожненням. По-друге, кефір володіє імуностимулюючі властивості, а це означає, що організму переносити таку дієту не надто складно. По-третє, білосніжний напій дуже добре засвоюється людьми будь-якої статі і віку. І, по-четверте, кефір - це ще і сечогінний засіб, який допомагає зайвыій рідини знайти вихід назовні і сприяє запобіганню набряків.

Чим заїсти бактерії?

Існує кілька варіантів кефірних дієт. Одні пропонують вживання протягом трьох діб тільки кисломолочного напою, інші дозволяють заїдати його солодкими фруктами та овочами, треті радять випивати всього одну склянку кефіру на ніч, а весь день харчуватися повноцінно. Відповідний варіант вибирай сама, оскільки він залежить від того, якого ефекту ти прагнеш досягти. Скажімо, для швидкого схуднення перед відпусткою підійде триденне розвантаження на кефірі, а для підтримки форми - кефірний день раз на тиждень.

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