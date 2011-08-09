У холерному госпіталі в Маріуполі залишилася одна хвора

У місті Маріуполі Донецької області у холерному госпіталі на лікуванні станом на 8 серпня залишилася одна хвора, решту - виписано.

Про це УНІАН повідомили к санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

У повідомленні наголошується, що в Маріуполі з 29 травня (початку спалаху) було зареєстровано 27 випадків захворювання на холеру, спричинених холерним вібріоном О1 сірогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава і 18 випадків вібріоносіїв такого самого збудника у клінічно здорових людей.

26 хворих і 18 вібріоносіїв у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані, в Маріуполі перебуває на лікуванні одна хвора, стан її здоров`я задовільний.

На даний час проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо локалізації і ліквідації вогнища холери в Маріуполі триває, зазначено у повідомленні.