Двоє вихованців школи-інтернату скоїли 110 крадіжок і грабежів

Ялтинські правоохоронці затримали 2 вихованців джанкойської школи-інтернату віком 13 і 14 років, на рахунку яких 110 крадіжок і грабежів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС у Криму.

Підлітки самовільно залишили інтернат і відправилися подорожувати по Криму. Вони скоювали кишенькові крадіжки і грабували магазини, офіси і квартири на півдні півострова.

Проти двох неповнолітніх порушено кримінальну справу за ч. 2 і 3 статті 185 Кримінального кодексу України - "крадіжка, скоєна повторно" і "крадіжка, поєднана з проникненням до житла", а також за статтею 186 КК - "грабіж".

Один з хлопців після виголошення вироку відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі для неповнолітніх, термін йому визначить суд.

Другий грабіжник ще не досяг віку, з якого починається кримінальна відповідальність, тому після оцінки судом його діянь, хлопця відправлять на навчання до сімферопольської спецшколи-інтернату.