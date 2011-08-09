Тернопільщина: гості з весілля потрапили до лікарні

Сьогодні, 9 серпня, до інфекційного відділення Теребовлянської центральної районної лікарні Тернопільської області з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 14 людей, зокрема, п’ятеро дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, постраждалі 7 серпня перебували на весіллі с. Великий Говилів Теребовлянського району, де вживали страви домашнього приготування. Загалом на святкуванні було близько 120 людей.

Госпіталізовані перебувають у задовільному стані. Фахівці районної СЕС здійснюють комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання – встановлюється.

Ситуація перебуває на контролі ГУ МНС в Тернопільській області.