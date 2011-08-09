Тернопільщина: гості з весілля потрапили до лікарні
10:04, 09 серпня 2011Новини регіонів
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Знову отруєння
Сьогодні, 9 серпня, до інфекційного відділення Теребовлянської центральної районної лікарні Тернопільської області з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 14 людей, зокрема, п’ятеро дітей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, постраждалі 7 серпня перебували на весіллі с. Великий Говилів Теребовлянського району, де вживали страви домашнього приготування. Загалом на святкуванні було близько 120 людей.
Госпіталізовані перебувають у задовільному стані. Фахівці районної СЕС здійснюють комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання – встановлюється.
Ситуація перебуває на контролі ГУ МНС в Тернопільській області.
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