У Криму з гори впав камінь і травмував жінку, що засмагала

У Криму на дикому пляжі камінь, що впав зі схилу гори, травмував жінку.

Як повідомляє прес-служба МНС, 7 серпня близько 13:00 на центр зв`язку Судакського міського відділу МНС надійшло повідомлення про те, що в бухті Любові під горою Сокіл у Судаку зі схилу гори упав камінь завбільшки з футбольний м’яч на жінку, яка засмагала на пляжі.

В результаті сильного удару вона отримала травму тазостегнової кістки. На місце події терміново прибули рятувальники і за допомогою нош доставили постраждалу до карети швидкої медичної допомоги.

Наразі потерпіла в стані середнього ступеню важкості знаходиться в Судакській лікарні.

Постраждала, 33-річна мешканка Тернопільської області, приїхала до Криму на відпочинок.

При цьому начальник Феодосійської гірничо-пошукової рятувальної групи Олександр ДЯЧЕНКО наголошує, що дана пригода сталася у непризначеному для масового відпочинку людей місці, де схили становлять небезпеку для відпочивальників.

У зв`язку з чим МНС закликає громадян бути вкрай обережними під час відпочинку у горах і на воді, відпочивати лише на спеціально облаштованих пляжах.