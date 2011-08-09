В Одесі затримано зловмисника, який погрожував терактом

Спільними зусиллями співробітників міліції і СБУ затримано зловмисника, який повідомив телефоном про підготовку терористичного акту в Одеському тролейбусному депо.

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю УМВС України в Одеській області, «терорист», що «перебуває у нетверезому стані, пояснив попереджувальний дзвінок з мобільного телефону до Управління СБУ тим, що «перебував у стані депресії - незадоволений розміром своєї зарплати».

Стосовно 36-річного слюсаря 3-го розряду з ремонту рухомого складу тролейбусного депо порушено кримінальну справу за ознаками ст. 259 Кримінального кодексу України (неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності). Її санкція передбачає штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт строком до шести місяців, або обмеження волі строком до 5 років.