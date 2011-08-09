У Криму знайшли друге за тиждень поле з коноплями

Співробітники міліції і служби безпеки України 8 серпня виявили поле площею близько 20 гектарів у Білогірському районі Криму, де росло близько тисячі кущів конопель.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі головного управління МВС України в Криму.

Частину «врожаю» відправили на експертизу, решту - знищать.

А 4 серпня правоохоронці знайшли поле загальною площею 100 гектарів у Червоногвардійському районі, де разом із соняшником росло близько тисячі кущів конопель. Земля належить сільгосппідприємству. Плантацію знищено, встановлюються особи, причетні до вирощування конопель.

Операція «Мак» почалася в травні і триватиме до жовтня.