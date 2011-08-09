У Криму знайшли друге за тиждень поле з коноплями
15:07, 09 серпня 2011Новини регіонів
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«Врожай» відправили на експертизу
Співробітники міліції і служби безпеки України 8 серпня виявили поле площею близько 20 гектарів у Білогірському районі Криму, де росло близько тисячі кущів конопель.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі головного управління МВС України в Криму.
Частину «врожаю» відправили на експертизу, решту - знищать.
А 4 серпня правоохоронці знайшли поле загальною площею 100 гектарів у Червоногвардійському районі, де разом із соняшником росло близько тисячі кущів конопель. Земля належить сільгосппідприємству. Плантацію знищено, встановлюються особи, причетні до вирощування конопель.
Операція «Мак» почалася в травні і триватиме до жовтня.
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