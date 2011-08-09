Через зіткнення мотоцикла з автобусом загинули люди

На Волині внаслідок зіткнення мотоцикла з автобусом загинуло двоє людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць в місті Нововолинську. Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Як зазначено в повідомленні, 27-річний житель міста Нововолинськ, керуючи мотоциклом «Кawasaki» скоїв зіткнення з автобусом «І-vаn». Внаслідок ДТП водій та 15-річний пасажир мотоцикла, житель села Верхнів померли на місці події.

Водій та пасажири автобуса не постраждали.