Луганщина: 25-річний безробітний стріляв у людей - 6 поранено

У місті Антрацит Луганської області в результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 25-річного безробітного місцевого жителя, який завдав вознепальних поранень шістьом людям.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, попередньо встановлено, що він уночі 7 серпня на вулиці згаданого міста, з хуліганських спонукань, пострілами з стартового пістолету “Зоракі”, переробленого для стрільби гумовими кулями, заподіяв тілесні ушкодження шістьом місцевим жителям. Одного з потерпілих госпіталізовано. Зброю вилучено.