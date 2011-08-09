На Донеччині виявлено майже 60 тисяч кущів конопель

В Новоазовському районі Донецької області прикордонниками відділу прикордонної служби «Новоазовськ» Донецького прикордонного загону на відстані 300 метрів від лінії державного кордону було виявлено ділянку з насадженням наркотичної речовини загальною площею близько 600 квадратних метрів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

На місце виявлення плантації прибули співробітники управління Служби безпеки України в місті Маріуполі, співробітник відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України в місті Маріуполі та 15 військовослужбовців строкової служби внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ.

Спільними діями 57 600 кущів конопель було знищено.