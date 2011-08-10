Через вибух боєприпаса загинув підліток

На Волині через вибух боєприпаса загинув один підліток, ще одного госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, один хлопець загинув та ще одного госпіталізовано з тяжкими пораненнями до районної лікарні внаслідок детонації боєприпаса у селі Поворську Ковельського району Волинської області.

Повідомлення про подію надійшло на оперативно-диспетчерський пункт Управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Волинській області о 14:45.

Як з’ясувалося, юнаки знайшли на території діючого полігону військової частини вибухонебезпечний предмет та принесли його додому. Пристрій здетонував під час спроби його розібрати. Обставини події та тип вибухонебезпечного предмету встановлюються.

МНС закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час виявлення боєприпасів.