Тернопільщина: кількість гостей, що отруїлися на весіллі, зростає

До 19 збільшилась кількість людей, які отруїлися на весіллі у Тернопільській області.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 9 серпня до інфекційного відділення Теребовлянської районної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» госпіталізовано 19 осіб, в тому числі 5 дітей (1995 – 2004 р.н.), які 7 серпня перебували на весіллі у с. Великий Говилів Теребовлянського району та вживали страви домашнього приготування. Раніше повідомлялося про 14 госпіталізованих. Всього на весіллі було близько 120 осіб.

Хворі перебувають у стані середнього та легкого ступенів важкості.

В осередку захворювання фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Взято проби води та залишків продуктів для встановлення діагнозу захворювання.

Ситуація знаходиться на контролі Управління МНС в Тернопільській області.