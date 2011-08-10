Київщина: знайдено тіла двох дітей, які потонули в Десні

Знайдено тіла семирічного та восьмирічного хлопців, які потонули в річці Десна 8 серпня біля села Літки Броварського району Київської області.

Про це повідомляє прес-служба МНС.

Зазначається, що діти приїхали разом з батьками відпочивати в наметовому містечку на одному з островів на річці. Того дня діти купалися на косі, ззовні неглибокій і прозорій. З ними був ще один старший хлопчина. Мати фотографувала двоюрідних братів, сидячи на березі. Діти зникли з поверхні води, якраз у той момент, як мати відвернулася покласти камеру у сумку. Коли вона знову повернулася, дітей уже на поверхні не було. Потім з-під води виринув один з дітлахів і відчайдушно почав гребти до берега. Його підхопили рибалки, які прибігли на крики жінки. Всі спроби знайти двох інших дітей виявились марними. До пошуків долучилися не лише рятувальники, а й місцеві жителі та рибалки.

8 серпня знайшли тіло одного з братів, а 9 серпня на відстані приблизно 20 км вниз за течією виявили тіло другого хлопця.