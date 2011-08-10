Мати заморила голодом власне немовля

У Кіровоградській області прокуратура Компаніївського району передала до суду кримінальну справу стосовно матері, яка заморила голодом власне немовля.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Встановлено, що місцева жителька у березні-квітні 2011 року злісно не виконувала обов’язки по догляду за своїм новонародженим сином. Отримуючи державну соціальну допомогу по догляду за дитиною до трьох років, допомогу при народженні дитини, допомогу одинокій матері, жінка обмежувала немовля у повноцінному харчуванні, не доглядала його. Розуміючи, що дитина потребує медичної допомоги, не надала її самостійно і не звернулась до закладів охорони здоров’я, у результаті чого син помер.

Відповідно до акту судово-медичного дослідження, на момент смерті хлопчика дефіцит ваги його тіла становив 46%. Смерть настала внаслідок неправильного харчування (частий голод) і неналежного догляду за дитиною.

Кримінальну справу порушено за ст. 166 Кримінального кодексу України.