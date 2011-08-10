Посадовці психіатричної лікарні розтрачували бюджетні кошти

На Рівненщині органи прокуратури виявили факти службового підроблення і розтрати бюджетних коштів службовими особами Острозької обласної психіатричної лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратур області, встановлено, що службові особи лікарні підписали завідомо неправдивий акт виконаних будівельних робіт з проведення ремонту цокольного поверху лікувального корпусу одного з відділень. За згадані роботи одному приватному підприємцю було перераховано 100 тис. грн. бюджетних коштів. Однак ці роботи не виконувалися взагалі, зазначили у прокуратурі.

За даним фактом Острозький міжрайонний прокурор порушив кримінальну справу за частиною 1 статті 366 (Службове підроблення) і частиною 2 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.