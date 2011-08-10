Чернігівщина отримала 20 тис доз вакцини проти поліомієліту

Чернігівська область отримала 20 тис. доз вакцини проти поліомієліту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник головного лікаря обласної СЕС Анатолій ВАЛОВЕНКО.

За його інформацією, обласна санепідстанція отримала від ДП "Укрвакцина" вакцину для профілактики поліомієліту 1,2,3 типів тривалентної живої рідкої пероральної (1 фл.-10 доз). Вакцину закуплено за кошти державного бюджету.

Обласна СЕС здійснила розподіл вакцини між районними та міськими СЕС.

"До цього два місяці були проблеми з постачанням вакцини, сподіваємося, що у подальшому їх не буде", - сказав А.ВАЛОВЕНКО.