Херсонщина: за добу згоріло 25 гектарів сухої трави
13:37, 10 серпня 2011Новини регіонів
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На тлі 35-градусної спеки
У Херсонській області за одну добу (9 серпня) згоріло 25 гектарів сухої трави.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, всього було зафіксовано 15 займань.
Основна причина займання сухостою – необережне поводження з вогнем на тлі 35-градусної спеки. В області вже тривалий час зберігається висока пожежна небезпека (5-го класу).
Всього з початку цього року в області сталося 1435 пожеж і займань.
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