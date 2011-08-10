Херсонщина: за добу згоріло 25 гектарів сухої трави

У Херсонській області за одну добу (9 серпня) згоріло 25 гектарів сухої трави.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, всього було зафіксовано 15 займань.

Основна причина займання сухостою – необережне поводження з вогнем на тлі 35-градусної спеки. В області вже тривалий час зберігається висока пожежна небезпека (5-го класу).

Всього з початку цього року в області сталося 1435 пожеж і займань.