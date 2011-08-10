На Закарпатті - землетрус

У середу вранці, 10 серпня, в районі м. Берегово Закарпатської області стався землетрус силою 3-4 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє регіональне управління МНС.

За попередніми даними, жертв і постраждалих серед населення, руйнування будівель та споруд не зафіксовано.

У МНС нагадали, що Закарпаття належить до сейсмічно небезпечних територій. За минулий рік в регіоні зафіксовано два землетруси з амплітудою коливань 1-3 бали за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, раніше сильний землетрус стався в горах Вранча в Східних Карпатах, що знаходяться на території Румунії. Зокрема, сила підземних поштовхів склала 5,5 за шкалою Ріхтера.

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