Чуднівська райлікарня отримала новий рентген-апарат

У Чуднові Житомирської області голова Житомирської обласної ради Йосип ЗАПАЛОВСЬКИЙ та губернатор області Сергій РИЖУК передали Чуднівській центральній районній лікарні рентгенологічний апарат компанії «Комед Медікал Сістемс Ко, Лтд» EVO-HF 750 вартістю 334 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія передачі апарату, який придбали за кошти обласного бюджету, відбулася 9 серпня.

За словами головного лікаря Чуднівської ЦРЛ Леоніда ПАВЛЮКА, встановлення нового рентгенологічного апарату в комплексі разом з проявочним обладнанням дасть змогу значно поліпшити якість обстеження хворих, зменшити терміни отримання знімків, що матиме позитивний вплив на діагностичний процес та результати лікування.

Щорічно у рентгенологічному кабінеті лікарні проводиться майже 12 тис. обстежень з різноманітних причин: травми, пневмонії, підозри на онкологічні захворювання, гострі хірургічні патології та інші захворювання, для яких цей метод обстеження відіграє важливу роль у діагностиці та контролі якості лікування.

Загалом, цьогоріч з обласного бюджету на розвиток медицини області, окрім державної субвенції, додатково виділено 17 млн. грн.