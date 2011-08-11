У Маріуполі в холерному госпіталі залишається одна хвора

У Маріуполі Донецької області в холерному госпіталі на лікуванні залишається одна хвора, стан її здоров`я лікарі оцінюють як стабільний.

Про це УНІАН повідомили у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

Сьогодні в Маріуполі відбулося чергове виїзне засідання надзвичайної протиепідемічної комісії при Донецькій облдержадміністрації з питань контролю за виконанням заходів щодо локалізації та ліквідації вогнища холери.

Епідеміологи нагадали, що станом на 10 серпня в Маріуполі з 29 травня (початок спалаху) було зареєстровано 27 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава і 18 випадків вібріононосіїв такого самого збудника у клінічно здорових людей.

26 хворих і 18 вібріононосіїв виписані з лікарень.