В Україні відкрили перший Монтессорі-центр для "особливих" діток

У селі Березневе Коростенського району Житомирщини, розташованому у зоні, що постраждала від аварії на ЧАЕС, у Пугачівському дитячому будинку-інтернаті для дітей з розумовою неповносправністю відкрили перший в Україні Монтессорі-центр.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті центру взяли представники обласної влади, керівники районної, директори інтернатів Житомирщини, духовенство Української православної церкви США, американські студенти-волонтери, які добровільно навчають вихованців інтернату, та представники благодійних організацій, які забезпечили спорудження та функціонування центру.

На відкритті центру начальник Головного управління праці та соцзахисту населення Житомирської облдержадміністрації Галина КОРІННА наголосила, що нинішня подія є «початком старту для подальшого розвитку інтернатних закладів у містах і районах області, та й країни загалом».

За словами директора Пугачівського дитячого будинку-інтернату для дітей з розумовою неповносправністю Івана ГУЛІДОВА, у новоствореному та сучасно оснащеному центрі усі сто дівчаток інтернату з розумовими вадами зможуть отримати соціально-педагогічну реабілітацію. "В українських інтернатах 3 та 4 профілю, де проживають діти з важкими фізичними та психічними вадами, чимало діток деградують через неповноцінні умови життя, що передбачають лише харчування та догляд. Натомість за методом Монтессорі ми всіляко розвиваємо їх", - зазначив він.

Коростенський міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО повідомив, що вартість проекту становить понад 700 тисяч гривень, до яких входить капітальна реконструкція будівлі центру, його оснащення, дворічна сертифікована програма з Монессорі-педагогіки для педагогів інтернату та щомісячна зарплата для 4-х фахівців упродовж наступних двох років. 90% вартості проекту здійснено за кошти благодійних організацій, серед яких - Фонд допомоги і розвитку дітям Чорнобиля. Решту 10% коштів виділила держава.

Довідка УНІАН. Основні принципи методики італійки Марії Монтессорі - ігрова форма навчання і самостійне виконання вправ. Методика Монтессорі заснована на індивідуальному підході до дитини: малюк сам вибирає дидактичний матеріал і тривалість занять, розвивається у власному ритмі.

Ключова особливість методики Монтессорі - створення спеціальної розвиваючого середовища, де дитина зможе і захоче проявити свої індивідуальні здібності. Заняття за методикою Монтессорі не схожі на традиційний урок, бо дозволяють дитині самій побачити і виправити свої помилки, вони допомагають розвинути увагу, творче та логічне мислення, пам`ять, мова, уява, моторику.