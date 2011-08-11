В Енергодарі викинулася з вікна мати з піврічною донькою

11:49, 11 серпня 2011
Новини регіонів
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У стані алкогольного сп’яніння

В Енергодарі Запорізької області 35-річна безробітна місцева жителька, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з метою вбивства своєї шестимісячної доньки та самогубства, викинулася з балкона своєї квартири на шостому поверсі.

У результаті жінка та дитина отримали тілесні ушкодження, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерство внутрішніх справ України.

Їх було госпіталізовано до лікарні, де дитина невдовзі померла.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

 

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