Жінка отримала 80% опіків тіла через спалах газу

Сьогодні вночі до реанімаційного відділення Оратівської районної лікарні з опіками 3-4-х ступенів 80% тіла було доправлено 71-річну жительку села Човновиця Вінницької області, яка постраждала внаслідок спалаху газоповітряної суміші.

Про це повідомляє прес-служба Управління МНС у Вінницькій області.

Стан потерпілої медики оцінюють як важкий.