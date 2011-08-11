Жінка отримала 80% опіків тіла через спалах газу
12:54, 11 серпня 2011Новини регіонів
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На Вінниччині
Сьогодні вночі до реанімаційного відділення Оратівської районної лікарні з опіками 3-4-х ступенів 80% тіла було доправлено 71-річну жительку села Човновиця Вінницької області, яка постраждала внаслідок спалаху газоповітряної суміші.
Про це повідомляє прес-служба Управління МНС у Вінницькій області.
Стан потерпілої медики оцінюють як важкий.
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