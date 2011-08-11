Херсонщина: службовці незаконно заволоділи майном пансіонату

Прокуратура Херсонської обл. порушила кримінальну справу за фактом Херсон. 11 серпня. УНІАН. Прокуратура Херсонської області порушила кримінальну справу за фактом незаконного заволодіння пансіонатом «Збруч» в селищі Лазурне Скадовського району.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Херсонської області Федір САМОЙЛЕНКО, досудове слідство за цим фактом завершене і кримінальну справу стосовно генерального директора пансіонату «Збруч» направлено до суду.

Зокрема, слідством встановлено, що впродовж 2009 службові особи пансіонату, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки протоколів загальних зборів трудового колективу пансіонату «Збруч» і подання їх до суду, органи БТІ і державному реєстраторові, оволоділи майном пансіонату балансовою вартістю більш як 0,63 млн. грн.

Генеральному директору пансіонату пред`явлено звинувачення і обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд і усунення від посади. На майно обвинуваченої накладено арешт.

Пансіонат «Збруч» розташований у 50 метрах від побережжя Чорного моря в селищі Лазурне Скадовського району Херсонської області. Має два 3-поверхові спальні корпуси на 330 місць. Також у пансіонаті є кілька дерев`яних будиночків.

Раніше пансіонат входив в об`єднання «Тернопільсільгоспздравниця».