13-річна дівчина отруїлась ліками та алкоголем

У Вінниці госпіталізована 13-річна дівчина, яка отруїлась медичними препаратами та алкоголем.

Про це повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області.

10 серпня у м. Вінниці сталось отруєння медичними препаратами та алкоголем 13-річної мешканки Вінниці.

Дівчину було доставлено в реанімацію дитячої обласної лікарні. На даний вона перебуває в тяжкому стані.

Причини з’ясовуються.