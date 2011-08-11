Луганщина: потонула однорічна дитина, впавши в ємність з водою

У Стаханові Луганської область потонула однорічна дитина, впавши в ємність з водою.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника Управління з питань надзвичайних ситуацій Луганської облдержадміністрації Сергій ТОКАРЕНКО.

За його словами, трагедія сталася у дворі приватного будинку. Дитина залишилася без нагляду і впала в укопану ємність з водою.

Прокуратура порушила кримінальну справу, ведеться слідство.