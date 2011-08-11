Луганщина: потонула однорічна дитина, впавши в ємність з водою

14:49, 11 серпня 2011
Новини регіонів
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Порушено кримінальну справу 

У Стаханові Луганської область потонула однорічна дитина, впавши в ємність з водою. 

Про це УНІАН повідомив заступник начальника Управління з питань надзвичайних ситуацій Луганської облдержадміністрації Сергій ТОКАРЕНКО.

За його словами, трагедія сталася у дворі приватного будинку. Дитина залишилася без нагляду і впала в укопану ємність з водою.

Прокуратура порушила кримінальну справу, ведеться слідство. 

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