Донеччина: зловмисник привласнив гроші, виділені на лікарню

У Донецькій області директор одного з комерційних будівельних підприємств привласнив гроші з держбюджету, які були виділені на ремонт районної лікарні.

Про це повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБ України у Донецькій області.

Згідно з повідомленням, директор будівельного підприємства уклав з Марьїнською районною лікарнею Донецької області договір на виконання ремонтних робіт в її приміщенні. Зловживаючи службовим становищем, посадовець вніс до акту неправдиві дані про обсяг виконаних робіт і включив до їх переліку види робіт, які фактично не виконувалися. Таким чином, зловмисник привласнив майже 50 тис. грн. з державного бюджету.

За матеріалами СБУ стосовно директора підприємства Марьїнською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідство продовжується.