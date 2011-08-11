У центрі Севастополя впала 10-метрова тополя

У Севастополі 10-метрова тополя впала на проїжджу частину вулиці Очаківців, перекривши рух автотранспорту, обірвавши електропроводи і тролейбусну лінію, на 5 годин зупинивши рух тролейбусів, а також пошкодивши козирок зупинкового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому ніхто не постраждав. На місце події прибули співробітники МНС, ВАТ «Озеленювач», «Севелектроавтотрансу», «Севастопольенерго», міліції. Після того, як електроенергію було відключено, рятувальники МНС розпиляли дерево.

За інформацією прес-служби Управління МНС у місті Севастополі, причина падіння тополі - прогнила коренева система. Поряд із зупинкою стояли ще дві тополі та берест приблизно такого самого розміру. Щоб не допустити їх падіння, пожежники спільно з комунальними службами розпиляли дерева і очистили проїжджу частину.

За п`ять годин лінії електропередач і тролейбусну лінію відремонтували.

Рух маршруту вулицею Очаківців також відновлено.