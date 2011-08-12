В Одесі 5 відпочивальників віднесло в море

Рятувальники надали допомогу 5 людям, яких віднесло в море в Одесі.

Як повідомляє прес-служба МНС, напередодні в Чорному морі на траверзі Воронцовського маяка в Одесі 23-річних хлопця і дівчину на надувному матраці віднесло в море на відстань близько 4 км. Рятувальникам про подію повідомив їхній товариш, якому потерпілі зателефонували за допомогою мобільного телефона. Рятувальники причалу №195 на катері «Прогрес-4» забрали постраждалих та доправили до берега.

Того ж дня трьох чоловіків віком від 25 до 28 років на металевому човні віднесло в море на відстань близько 500 м від берега. Три рятувальники станції Київського району знайшли човен та за допомогою тросу відтягли до берега.

З початку купального сезону в Одесі та області потонуло 62 особи, з них – 14 дітей. Врятовано 19 дорослих.