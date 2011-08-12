2-річна дівчинка отруїлася таблетками від алергії
Недбалість дорослих
У Кременчуку Полтавської області дворічна дівчинка отруїлася таблетками від алергії.
Про це повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУМНС України в Полтавській області.
За їх даними, дівчинка прийняла 6 таблеток за добової норми для дорослого – 1 таблетка і була госпіталізована до реанімаційного відділення кременчуцької міської дитячої лікарні.
«Дитина прийняла 6 таблеток, тоді як добова норма для дорослого – одна таблетка. А для такого віку допустима чверть таблетки», - сказав головлікар дитячої лікарні Юрій ПОПЕНКО.
Як дівчинці потрапили в руки таблетки, головлікар не знає. Проте він наголосив, що це свідчить про недбалість дорослих при зберіганні медпрепаратів.
Лікарі поставили їй діагноз «медикаментозне отруєння».