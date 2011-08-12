На Донеччині знову виявили холеру

У Донецькій області зареєстровано 2 нових випадки захворювання на холеру і 2 нових випадки вібріоносіїв холери.

Про це УНІАН повідомили у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

Згідно з повідомленням, один випадок захворювання на холеру виявлено в Маріуполі у чоловіка віком 45 років без певного місця проживання, інший випадок – у Волноваському районі у 51-річного непрацюючого чоловіка. Два випадки вібріоносіїв холери також виявлено у Маріуполі і у Волноваському районі.

Епідеміологи констатували, що всього на сьогодні (12 серпня) з 29 травня (початку спалаху) у Донецькій області було зареєстровано 29 випадків захворювання на холеру і 20 випадків вібріоносіїв, зокрема у м. Маріуполі - 28 випадків захворювання і 19 - вібріоносїів, у Волноваському районі - 1 випадок захворювання і 1 - вібріоносія.

У м. Маріуполі 26 хворих і 18 вібріоносіїв, а у Волноваському районі - один хворий у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані з холерних госпіталів, решта - одержують необхідне лікування.

Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо локалізації і ліквідації вогнищ холери у м. Маріуполі і Волноваському районі триває, зазначається у повідомленні.