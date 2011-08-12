Українсьні діти не мають виховуватися в інтернатах

Уповноважений Президента з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО називає неприйнятною існуючу досі в Україні форму інтернатного виховання дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про Ю.ПАВЛЕНКО сказав на брифінгу.

За його словами, «інтернатів в тій формі, в якій вони на сьогоднішній день існують, не повинно бути в Україні». «В інтернатах можуть виховуватися не більше 5% дітей, які мають дуже серйозні хвороби і потребують спеціальної уваги спеціалістів», - наголосив він.

Ю.ПАВЛЕНКО вважає, що інші діти, які втратили батьків, повинні виховуватися і зростати далі в сім’ї, різновидами якої є, зокрема, прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного типу.