У Чернігові проходить Парад дитячих візочків

У Чернігові втретє проходить Парад дитячих візочків.

Як передає кореспондент УНІАН, родини з екіпажами розмістилися у центрі Чернігова на Алеї Героїв, там також працює атракціонне містечко.

За словами одного з організаторів свята Тетяни БОЙКО, нинішній парад є надзвичайно креативним та масовим. Окрім родин з Чернігова, у ньому беруть участь представники Києва та Сум. Активно долучилися до параду не тільки мами, а й тата.

"Уже зареєструвався 41 учасник, але деякі екіпажі ще прибувають", - сказала Т.БОЙКО.

Наразі триває представлення учасників параду, кожен з яких коротко розповідає про ідею оформлення дитячого екіпажу та презентує свій девіз. Одночасно тривають розваги та ігри з більш старшими дітьми. Завершиться свято урочистим дефіле та нагородженням переможців, які будуть визначені у 10 номінаціях.

На переконання секретаря міської ради Олега ШЕРЕМЕТА, ідея проведення родинного свята є дуже позитивною. "Свято набуває популярності, з року в рік стає масштабнішим як за географією, так і за кількістю учасників, додає позитивного іміджу місту", - зауважив він.

У Чернігові парад дитячих візочків проводиться з 2009 року. Його організаторами виступають агенція стратегічних комунікацій "Прайм Медіа" та ГО "Центр свідомого батьківства "Азбука для батьків". За два попередні роки учасниками Параду дитячих візочків у Чернігові стали понад 100 сімей.