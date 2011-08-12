На Херсонщину завезли вакцини від укусів каракуртів і гадюк

У Херсонську область вперше за останні три роки завезли вакцини від укусів каракуртів і гадюк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області з посиланням на інформацію медицини катастроф, на сьогодні область забезпечена вакциною проти каракуртів у кількості 8 штук і проти отрути гадюк – 5 штук.

Одна вакцина проти отрути гадюк вже була використана для рятування життя людини в Цюрюпинському районі, зазначили у прес-службі.

У повідомленні також зазначається, що поява вакцин була дуже своєчасною, оскільки кількість укусів отруйних павуків і змій зростає. Зокрема, у поточному році вже зафіксовано 24 укуси павуків (у 2010 році – 19 укусів) і 13 укусів гадюк ( у 2010 році – 10 укусів).

Водночас, у повідомленні наголошується, що за відсутності вакцини останніми роками медикам вдавалося врятовувати життя всім постраждалим без вакцин. Тепер порятунок людей за умови своєчасної госпіталізації гарантується, і сам термін лікування значно скорочується.

У повідомленні не вказується, чому вакцину не завозили в область раніше.