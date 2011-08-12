У Криму потяг збив на смерть жінку, що переходила рейки

У Красноперекопському районі Криму потяг «Чернівці-Сімферополь» збив на смерть жінку.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Кримського управління МЧС.

Інформація про інцидент на залізничній станції «Воїнка» надійшла до рятувальників вдень 11 серпня.

За словами очевидців, потяг подавав звукові сигнали, проте 54-річна мешканка села Воїнка пішла через рейки, не звертаючи на них уваги.

Від отриманих травм жінка загинула на місці.