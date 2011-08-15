На Донеччині - новий випадок захворювання на холеру

У Донецькій області зареєстровано один новий випадок захворювання холерою і три нові випадки вібріононосіїв цієї недуги

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

Згідно повідомлення, всі ці випадки були виявлені у жителів Маріуполя.

Епідеміологи констатували, що всього на сьогоднішній день з 29 травня (початку спалаху) в Донецькій області було зареєстровано 30 випадків захворювання холерою і 23 випадки вібріононосіїв.

За станом на 13 серпня в холерному госпіталі Маріуполя на лікуванні перебувають двоє хворих і три вібріононосія, а у Волновахській центральній районній лікарні – один вібріононосій. Стан їхнього здоров`я задовільний.

Всі інші у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані з лікарні.

В облСЕС зазначили, що наразі в регіоні проводяться всі необхідні протиепідемічні заходи. У Маріуполі і Волновахському районі триває посилений лабораторний і санітарно-гігієнічний контроль за об`єктами підвищеного епідеміологічного ризику, а також довкіллям.