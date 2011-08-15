Харківщина: проти працівника районної СЕС порушено справу

На Харківщині за вимагання та отримання хабара порушено справу проти працівника районної санітарно-епідеміологічної станції.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на міжрайонного природоохоронного прокурора Тамару КОШЕЛЬ.

За її даними, працівник СЕС вимагав та отримав 3 тис. грн. «за надання позитивного висновку санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщення санітарним нормам та правилам».

Т.КОШЕЛЬ повідомила, що за фактом отримання хабара порушена кримінальна справа. Досудове слідство у справі проводить Міжрайонна природоохоронна прокуратура.