Харківщина: проти працівника районної СЕС порушено справу
10:26, 15 серпня 2011Новини регіонів
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За вимагання і хабар
На Харківщині за вимагання та отримання хабара порушено справу проти працівника районної санітарно-епідеміологічної станції.
Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на міжрайонного природоохоронного прокурора Тамару КОШЕЛЬ.
За її даними, працівник СЕС вимагав та отримав 3 тис. грн. «за надання позитивного висновку санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщення санітарним нормам та правилам».
Т.КОШЕЛЬ повідомила, що за фактом отримання хабара порушена кримінальна справа. Досудове слідство у справі проводить Міжрайонна природоохоронна прокуратура.
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