Житомирщина: у психіатрічній лікарні освятили церкву св.Пантелеймона

У селі Зарічани Житомирського району на території Житомирської обласної психіатричної лікарні №1 було освячено нову церкву Св. Пантелеймона Цілителя.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у літургії взяли прихожани, молодь, духовенство керівники Житомира, медики, жителі села, керівництво асоціації психіатрів України та спонсори будівництва храму.

Храм споруджували протягом п’яти років за кошти спонсорів та благодійників.