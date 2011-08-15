Житомирщина: у психіатрічній лікарні освятили церкву св.Пантелеймона
10:41, 15 серпня 2011Новини регіонів
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Будували 5 років
У селі Зарічани Житомирського району на території Житомирської обласної психіатричної лікарні №1 було освячено нову церкву Св. Пантелеймона Цілителя.
Як передає кореспондент УНІАН, участь у літургії взяли прихожани, молодь, духовенство керівники Житомира, медики, жителі села, керівництво асоціації психіатрів України та спонсори будівництва храму.
Храм споруджували протягом п’яти років за кошти спонсорів та благодійників.
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