43-річний чоловік за 15 тис грн замовив вбивство своєї матері

11:28, 15 серпня 2011
Новини регіонів
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27-річній безробітній

У Запоріжжі затримано 43-річного безробітного, який за 15 тис. грн. замовив вбивство своєї матері.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, тіло 67-річної пенсіонерки з ножовими пораненнями було виявлено 13 серпня у її квартирі.

У результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції встановили, що її син замовив вбивство 27-річній безробітній жительці Запоріжжя. Зловмисницю також затримано.

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