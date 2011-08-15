43-річний чоловік за 15 тис грн замовив вбивство своєї матері

У Запоріжжі затримано 43-річного безробітного, який за 15 тис. грн. замовив вбивство своєї матері.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, тіло 67-річної пенсіонерки з ножовими пораненнями було виявлено 13 серпня у її квартирі.

У результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції встановили, що її син замовив вбивство 27-річній безробітній жительці Запоріжжя. Зловмисницю також затримано.