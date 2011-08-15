У Дніпропетровській області троє осіб потонули в колодязі
16:35, 15 серпня 2011Новини регіонів
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Через порушення безпеки
У Дніпропетровській області троє осіб потонули в колодязі на території приватного домогосподарства у селі Петровське Васильківського району.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався 13 серпня, о 15.15.
За даними МНС, спочатку у колодязь з водою (глибина 10 метрів) впав один місцевий мешканець, ще двоє осіб загинули при спробі його врятувати.
Трагедія сталася внаслідок порушення заходів безпеки, йдеться у повідомленні.
О 18.45 підрозділом оперативно-рятувальної служби Васильківського району тіла трьох загиблих осіб піднято з колодязя.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Дніпропетровській області.
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