У Севастополі знову отруїлися діти

У Севастополі минулого тижня 6 дітей, які відпочивали у приватному пансіонаті «Успіх», були госпіталізовані з діагнозом «гострий гастроентероколіт».

Про це, як повідомили УНІАН у відділі у справах преси і інформації міськдержадміністрації, йшлося сьогодні на апаратній нараді у МДА.

Як з`ясувалося, «якась фірма – туроператор з Миколаєва уклала договір з російськими структурами про літнє оздоровлення російських дітей. На папері - це приватний табір-пансіонат. У дійсності - умови, в яких перебували юні гості Севастополя, були нижчі за всяку критику», - йдеться у прес-релізі МДА.

Головуючий на засіданні перший заступник голови міськдержадміністрації Сергій САВЄНКОВ додав: «Вода – зі свердловини, технічна, але використовувалася як питна, харчувалися діти в їдальні на іншій території. У будках, де жили діти – матраци на підлозі, про які умови, про яку організацію відпочинку можна говорити». За його словами, «жодної документації, дозволів – нічого. Адже таких будиночків – «готелів» у нас предостатньо».

Як додав С.САВЄНКОВ, дана ситуація з російськими дітьми розв’язалася добре, і він вдячний керівництву табору «Ласпі», яке оперативно розмістило у себе і нагодувало усіх дітей з «Успіху». Зараз дітей відправили до пансіонату «Будівельник».