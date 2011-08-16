Черкащина: скажений кіт напав і покусав трьох дітей

В Черкаській області в селі Бабанка Уманського району скажений кіт покусав трьох дітей.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС в Черкаській області.

За їх даними, спочатку кіт вкусив 12-річну дівчинку, яка працювала на городі, і швидко зник. Наступного дня в цьому ж селі, на сільській дорозі поруч із кукурудзяним полем, цей же кіт напав на 12-річного хлопчика та його 16-річну сестру. Тварині вдалося укусити хлопця за ногу. Захищаючись, він вдарив кота. Той відлетів у бік дівчини, після чого напав вже на неї, подряпавши її пазурами. Як і в попередньому випадку, кіт знову швидко втік.

Всі постраждалі госпіталізовані до травматологічного відділення Уманської міської лікарні, де проходять курс вакцинації проти сказу. Їхній стан здоров`я задовільний.