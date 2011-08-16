Вінниччина: у 8-річного хлопчик - тяжке отруєння сурогатом алкоголю
11:25, 16 серпня 2011Новини регіонів
0
15 серпня 2011 року до Козятинської центральної лікарні госпіталізовано 8-річну дитину, що отруїлася сурогатом алкоголю.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМНС у Вінницькій області.
Житель с. Пиківець Козятинського району доставлений до реанімаційного відділення лікарні з діагнозом «отруєння сурогатом алкоголю».
Хлопчик перебуває у тяжкому стані.
Обставини події з’ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter