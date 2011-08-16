Вінниччина: у 8-річного хлопчик - тяжке отруєння сурогатом алкоголю

15 серпня 2011 року до Козятинської центральної лікарні госпіталізовано 8-річну дитину, що отруїлася сурогатом алкоголю. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМНС у Вінницькій області. Житель с. Пиківець Козятинського району доставлений до реанімаційного відділення лікарні з діагнозом «отруєння сурогатом алкоголю». Хлопчик перебуває у тяжкому стані. Обставини події з’ясовуються.

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