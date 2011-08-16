У Криму оголосили штормове попередження
11:43, 16 серпня 2011Новини регіонів
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Cильні зливи, грози, град
Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні на вівторок і середу, 16 і 17 серпня, через прогнозоване погіршення погодних умов.
Про це повідомила УНІАН прес-служба відомства.
«У Криму місцями очікуються сильні зливи, грози, град, шквал 15-20 метрів на секунду», - йдеться в прес-релізі.
Водночас, у лісах республіки зберігається висока пожежна небезпека.
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