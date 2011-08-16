Відсьогодні певні медвироби звільняються від ПДВ

Відсьогодні набуває чинності урядова постанова, якою затверджується перелік медичних виробів, операції з постачання яких звільняються від сплати податку на додану вартість (ПДВ).

Текст відповідної постанови від 8 серпня 2011 року №867 опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр» від 16 серпня ц.р.

У даному переліку, зокрема, містяться підгузки, стоматологічні матеріали для пломбування зубів, інші стоматологічні матеріали, зокрема стоматологічні крісла, а також комп`ютерні томографи, серцеві стимулятори (окрім частин й устаткування), апарати для поліпшення слуху, протези очей, штучні суглоби й частини тіла тощо.

Довідка УНІАН. З 1 серпня 2011 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів №785 від 9 червня 2011 року «Про перелік виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від оподаткування, якою зокрема був введений ПДВ на операції з постачання підгузків і презервативів на додану вартість».